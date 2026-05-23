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Privé de Roland‐Garros, Fils sait que l’his­toire d’un cham­pion s’écrit en Grand Chelem, nulle part ailleurs..

Par
Laurent Trupiano
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L’annonce du forfait d’Arthur Fils est un coup dur pour tous les amou­reux du tennis et notam­ment pour les fans trico­lores qui étaient prêts à s’en­flammer, mais aussi pour les orga­ni­sa­teurs qui sont privés du meilleur joueur tricolore.

Ce forfait que nos amis de l’Equipe avaient anti­cipé rajoute une ligne de plus côté bles­sures dans le palmarès de Fils déjà bien garni. A ce sujet, la statis­tique divul­guée par Jeu, Set et Maths fait vrai­ment froid dans le dos.

Après coup, on se dit aussi que peut‐être que le voyage à Rome aurait pu être évité mais on ne sait pas vrai­ment si cela aurait changé les choses.

Toujours est‐il que ces forfaits succes­sifs confirment que Fils a un physique fragile. Vu les cadences du circuit, on ne peut pas dire que ce soit une bonne nouvelle.

Wimbledon arrive bientôt et Fils a expliqué qu’il ne fallait pas paniquer. 

Il reste que l’on adore les Masters 1000, les 500, les 250 mais l’his­toire d’un cham­pion s’écrit en Grand Chelem, nulle part ailleurs. 

Fils sait tout ça et refuse de dramatiser. 

Derrière chaque mauvaise nouvelle, il y en a une bonne, on lui souhaite donc de revenir encore plus fort à Wimbledon ou à l’Us Open…

Publié le samedi 23 mai 2026 à 18:40

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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