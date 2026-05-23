L’annonce du forfait d’Arthur Fils est un coup dur pour tous les amou­reux du tennis et notam­ment pour les fans trico­lores qui étaient prêts à s’en­flammer, mais aussi pour les orga­ni­sa­teurs qui sont privés du meilleur joueur tricolore.

🚨 Les six derniers tour­nois du Grand Chelem d’Arthur Fils :

🇦🇺 Open d’Australie 2025 : Abandon (1÷16) 🚑

🇫🇷 Roland‐Garros 2025 : Forfait (1÷16) 🚑

🇬🇧 Wimbledon 2025 : Forfait 🚑

🇺🇸 US Open 2025 : Forfait 🚑

🇦🇺 Open d’Australie 2026 : Forfait 🚑

🇫🇷 Roland‐Garros 2026 : Forfait 🚑 pic.twitter.com/f41g7QxkXk — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 23, 2026

Ce forfait que nos amis de l’Equipe avaient anti­cipé rajoute une ligne de plus côté bles­sures dans le palmarès de Fils déjà bien garni. A ce sujet, la statis­tique divul­guée par Jeu, Set et Maths fait vrai­ment froid dans le dos.

Après coup, on se dit aussi que peut‐être que le voyage à Rome aurait pu être évité mais on ne sait pas vrai­ment si cela aurait changé les choses.

Fils : « Je ne peux pas tenir 3h ou 5 sets, si au bout de vingt minutes tu as mal. 5 sets ça ne tiendra jamais. On en a discuté avec l’équipe. On s’est dit que c’est dommage mais tout va bien, il n’y a pas la mort. Je vais essayer d’être prêt pour le gazon. Ce n’est pas un drame. » — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) May 23, 2026

Toujours est‐il que ces forfaits succes­sifs confirment que Fils a un physique fragile. Vu les cadences du circuit, on ne peut pas dire que ce soit une bonne nouvelle.

Wimbledon arrive bientôt et Fils a expliqué qu’il ne fallait pas paniquer.

Il reste que l’on adore les Masters 1000, les 500, les 250 mais l’his­toire d’un cham­pion s’écrit en Grand Chelem, nulle part ailleurs.

Fils sait tout ça et refuse de dramatiser.

Derrière chaque mauvaise nouvelle, il y en a une bonne, on lui souhaite donc de revenir encore plus fort à Wimbledon ou à l’Us Open…