L’annonce du forfait d’Arthur Fils est un coup dur pour tous les amoureux du tennis et notamment pour les fans tricolores qui étaient prêts à s’enflammer, mais aussi pour les organisateurs qui sont privés du meilleur joueur tricolore.
🚨 Les six derniers tournois du Grand Chelem d’Arthur Fils :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 23, 2026
🇦🇺 Open d’Australie 2025 : Abandon (1÷16) 🚑
🇫🇷 Roland‐Garros 2025 : Forfait (1÷16) 🚑
🇬🇧 Wimbledon 2025 : Forfait 🚑
🇺🇸 US Open 2025 : Forfait 🚑
🇦🇺 Open d’Australie 2026 : Forfait 🚑
🇫🇷 Roland‐Garros 2026 : Forfait 🚑 pic.twitter.com/f41g7QxkXk
Ce forfait que nos amis de l’Equipe avaient anticipé rajoute une ligne de plus côté blessures dans le palmarès de Fils déjà bien garni. A ce sujet, la statistique divulguée par Jeu, Set et Maths fait vraiment froid dans le dos.
Après coup, on se dit aussi que peut‐être que le voyage à Rome aurait pu être évité mais on ne sait pas vraiment si cela aurait changé les choses.
Fils : « Je ne peux pas tenir 3h ou 5 sets, si au bout de vingt minutes tu as mal. 5 sets ça ne tiendra jamais. On en a discuté avec l’équipe. On s’est dit que c’est dommage mais tout va bien, il n’y a pas la mort. Je vais essayer d’être prêt pour le gazon. Ce n’est pas un drame. »— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) May 23, 2026
Toujours est‐il que ces forfaits successifs confirment que Fils a un physique fragile. Vu les cadences du circuit, on ne peut pas dire que ce soit une bonne nouvelle.
Wimbledon arrive bientôt et Fils a expliqué qu’il ne fallait pas paniquer.
Il reste que l’on adore les Masters 1000, les 500, les 250 mais l’histoire d’un champion s’écrit en Grand Chelem, nulle part ailleurs.
Fils sait tout ça et refuse de dramatiser.
Derrière chaque mauvaise nouvelle, il y en a une bonne, on lui souhaite donc de revenir encore plus fort à Wimbledon ou à l’Us Open…
Publié le samedi 23 mai 2026 à 18:40