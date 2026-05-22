L’inquiétude grandissait autour de Arthur Fils à quelques jours du début de Roland‐Garros.
Longuement blessé au dos l’an dernier et contraint à l’abandon lors de son entrée en lice à Rome le 9 mai dernier, le numéro 1 français n’avait pas été vu de la semaine Porte d’Auteuil.
Absent toute cette semaine, le 19e joueur mondial est enfin apparu ce vendredi à 16h sur les installations de Jean‐Bouin pour une séance particulièrement surveillée.
Arthur Fils s’entraîne bien à Jean‐Bouin. Sans gêne visible pour l’instant.— Quentin Moynet (@QuentinMoynet) May 22, 2026
Selon le journaliste de L’Equipe, Quentin Moynet, Arthur Fils s’est entraîné « sans gêne visible »… Et avec le sourire au vu des images postées par le Grand Chelem parisien.
Une excellente nouvelle !
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 17:20