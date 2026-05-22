L’inquiétude gran­dis­sait autour de Arthur Fils à quelques jours du début de Roland‐Garros.

Longuement blessé au dos l’an dernier et contraint à l’abandon lors de son entrée en lice à Rome le 9 mai dernier, le numéro 1 fran­çais n’avait pas été vu de la semaine Porte d’Auteuil.

Absent toute cette semaine, le 19e joueur mondial est enfin apparu ce vendredi à 16h sur les instal­la­tions de Jean‐Bouin pour une séance parti­cu­liè­re­ment surveillée.

Arthur Fils s’en­traîne bien à Jean‐Bouin. Sans gêne visible pour l’instant. — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) May 22, 2026

Selon le jour­na­liste de L’Equipe, Quentin Moynet, Arthur Fils s’est entraîné « sans gêne visible »… Et avec le sourire au vu des images postées par le Grand Chelem parisien.

Une excel­lente nouvelle !