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Fin du suspens autour d’Arthur Fils !

Par
Baptiste Mulatier
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L’inquiétude gran­dis­sait autour de Arthur Fils à quelques jours du début de Roland‐Garros. 

Longuement blessé au dos l’an dernier et contraint à l’abandon lors de son entrée en lice à Rome le 9 mai dernier, le numéro 1 fran­çais n’avait pas été vu de la semaine Porte d’Auteuil. 

Absent toute cette semaine, le 19e joueur mondial est enfin apparu ce vendredi à 16h sur les instal­la­tions de Jean‐Bouin pour une séance parti­cu­liè­re­ment surveillée. 

Selon le jour­na­liste de L’Equipe, Quentin Moynet, Arthur Fils s’est entraîné « sans gêne visible »… Et avec le sourire au vu des images postées par le Grand Chelem parisien. 

Une excel­lente nouvelle !

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 17:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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