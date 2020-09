Interrogée sur le « couac » lors du match entre Siegmund et Mladenovic, Fiona Ferro qui s’est qualifié avec autorité pour le second tour a estimé qu’il serait temps de réfléchir à la vidéo dans le tennis : « Sur un point comme celui-là, on devrait pouvoir regarder la vidéo. Elle avait gagné le premier set, après elle perd 7-6, cela fait une énorme différence. C’est injuste sur un coup comme celui-là ». Le débat est lancé….