Pas un seul set concédé depuis le début du tournoi, c’est le palmarès impres­sion­nant de Jannik Sinner, qualifié pour les quarts de finale de Roland‐Garros, face à Alexander Bublik.

Flavia Pennetta, ancienne cham­pionne Italienne, s’est exprimée auprès de Eurosport.it sur la supré­matie du numéro un mondial. Selon elle, chaque adver­saire de l’Italien se voit déjà presque vaincu avant même de péné­trer sur le court.

Pennetta 🎙️



« Per me è incre­di­bile la maniera in cui Sinner domina gli avver­sari. Ho sempre la sensa­zione che quando l’av­ver­sario entra in campo contro di lui entri quasi già un po’ scon­fitto, come a dire ‘mamma mia, che cosa mi aspetta oggi!’, o ‘cosa devo fare oggi per fargli… pic.twitter.com/eTr2kB7TaM