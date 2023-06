Dans une inter­view donnée à nos confrères de Sportklub, la joueuse italienne qui dispute actuel­le­ment le tournoi des légendes a commenté sur l’état actuel du circuit WTA.

Elle notam­ment pu inter­venir sur le fait que le tennis féminin s’est orienté vers un jeu plus puis­sant, moins varié, et que les joueuses qui proposent une formule de jeu diffé­rente se fond de plus en plus rares, surtout au plus haut niveau.

A travers l’im­por­tance main­te­nant cruciale de la forme physique et la force de frappe, les joueuses plus fines n’ont plus vrai­ment leur place dans le plus haut échelon du tennis féminin.

« La première chose qui attire l’at­ten­tion est la forme physique actuelle des joueuses de tennis, de véri­tables athlètes. Pourtant, il me semble qu’il n’y a pas de variété et que beau­coup de joueuses de tennis jouent de manière iden­tique. Il n’y a pas beau­coup de joueuses de tennis comme Agnieszka Radvanjska et Roberta Vinci, par exemple, elles jouaient au feeling et à la tech­nique. Tout est plus fort maintenant. »

Un constat que l’on ne peut que confirmer lorsque l’on voit les joueuses quali­fiées pour les demi‐finales de Roland‐Garros, loin d’être pour­tant joué sur une surface connue pour sa rapidité.