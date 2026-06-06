Lorsque Matteo Arnaldi s’est présenté en confé­rence de presse pour expli­quer les raisons de son forfait avant la demi‐finale, Flavio Cobolli l’a accom­pagné, avant tout pour témoi­gner de son soutien et de sa compas­sion envers son compatriote.

« C’est diffi­cile pour moi de parler. Quand il est venu me voir il y a près d’une heure pour m’an­noncer son forfait, j’ai failli pleurer. C’est quelque chose à quoi on ne s’attend pas du tout. J’étais prêt à disputer ce match. Quand il est venu, j’étais vrai­ment triste pour lui. Mais, en même temps, je suis bien sûr très heureux du résultat que j’ai obtenu cette semaine. Mon père est égale­ment venu me voir juste avant lui, et nous nous sommes longue­ment embrassés avec toute l’équipe pour avoir atteint le top 10. Je suis à la fois triste et heureux. »

14e avant le début du tournoi, Cobolli s’as­sure déjà une place dans le top 10 et affron­tera Alexander Zverev en finale de Roland‐Garros.