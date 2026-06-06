Lorsque Matteo Arnaldi s’est présenté en conférence de presse pour expliquer les raisons de son forfait avant la demi‐finale, Flavio Cobolli l’a accompagné, avant tout pour témoigner de son soutien et de sa compassion envers son compatriote.
« C’est difficile pour moi de parler. Quand il est venu me voir il y a près d’une heure pour m’annoncer son forfait, j’ai failli pleurer. C’est quelque chose à quoi on ne s’attend pas du tout. J’étais prêt à disputer ce match. Quand il est venu, j’étais vraiment triste pour lui. Mais, en même temps, je suis bien sûr très heureux du résultat que j’ai obtenu cette semaine. Mon père est également venu me voir juste avant lui, et nous nous sommes longuement embrassés avec toute l’équipe pour avoir atteint le top 10. Je suis à la fois triste et heureux. »
14e avant le début du tournoi, Cobolli s’assure déjà une place dans le top 10 et affrontera Alexander Zverev en finale de Roland‐Garros.
Publié le samedi 6 juin 2026 à 12:22