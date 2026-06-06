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Flavio Cobolli, après sa quali­fi­ca­tion en finale : « Quand Matteo Arnaldi est venu me voir pour m’an­noncer son forfait, j’ai failli pleurer »

Par
Baptiste Mulatier
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Lorsque Matteo Arnaldi s’est présenté en confé­rence de presse pour expli­quer les raisons de son forfait avant la demi‐finale, Flavio Cobolli l’a accom­pagné, avant tout pour témoi­gner de son soutien et de sa compas­sion envers son compatriote.

« C’est diffi­cile pour moi de parler. Quand il est venu me voir il y a près d’une heure pour m’an­noncer son forfait, j’ai failli pleurer. C’est quelque chose à quoi on ne s’attend pas du tout. J’étais prêt à disputer ce match. Quand il est venu, j’étais vrai­ment triste pour lui. Mais, en même temps, je suis bien sûr très heureux du résultat que j’ai obtenu cette semaine. Mon père est égale­ment venu me voir juste avant lui, et nous nous sommes longue­ment embrassés avec toute l’équipe pour avoir atteint le top 10. Je suis à la fois triste et heureux. »

14e avant le début du tournoi, Cobolli s’as­sure déjà une place dans le top 10 et affron­tera Alexander Zverev en finale de Roland‐Garros. 

Publié le samedi 6 juin 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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