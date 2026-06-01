Ultra favori de son duel en huitièmes de finale de Roland‐Garros face à l’Américain, Zachary Svajda (85e), Flavio Cobolli s’est fait très peur avant d’arracher le jeu décisif du quatrième set : 6–2, 6–3, 6–7(3), 7–6(5), en 3h20 de jeu.
Interrogée par Caroline Garcia sur le court Philippe‐Chatrier à l’issue cette victoire et de sa deuxième qualification en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, l’Italien a reconnu, avec ses mots, qu’il avait un paniqué.
« Merci à tous. La seule chose que j’ai apprise aujourd’hui est qu’un match n’est jamais terminé, et j’ai failli me chier dessus. Je suis maintenant heureux mais je reste nerveux et j’ai besoin de récupérer », a déclaré dans un langage familier celui qui sera opposé à Auger‐Aliassime ou Tabilo pour une place dans le dernier carré.
Publié le lundi 1 juin 2026 à 17:23