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Flavio Cobolli, après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale : « J’ai failli me chier dessus »

Par
Thomas S
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Ultra favori de son duel en huitièmes de finale de Roland‐Garros face à l’Américain, Zachary Svajda (85e), Flavio Cobolli s’est fait très peur avant d’ar­ra­cher le jeu décisif du quatrième set : 6–2, 6–3, 6–7(3), 7–6(5), en 3h20 de jeu. 

Interrogée par Caroline Garcia sur le court Philippe‐Chatrier à l’issue cette victoire et de sa deuxième quali­fi­ca­tion en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, l’Italien a reconnu, avec ses mots, qu’il avait un paniqué. 

« Merci à tous. La seule chose que j’ai apprise aujourd’hui est qu’un match n’est jamais terminé, et j’ai failli me chier dessus. Je suis main­te­nant heureux mais je reste nerveux et j’ai besoin de récu­pérer », a déclaré dans un langage fami­lier celui qui sera opposé à Auger‐Aliassime ou Tabilo pour une place dans le dernier carré. 

Publié le lundi 1 juin 2026 à 17:23

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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