Ultra favori de son duel en huitièmes de finale de Roland‐Garros face à l’Américain, Zachary Svajda (85e), Flavio Cobolli s’est fait très peur avant d’ar­ra­cher le jeu décisif du quatrième set : 6–2, 6–3, 6–7(3), 7–6(5), en 3h20 de jeu.

Interrogée par Caroline Garcia sur le court Philippe‐Chatrier à l’issue cette victoire et de sa deuxième quali­fi­ca­tion en quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem, l’Italien a reconnu, avec ses mots, qu’il avait un paniqué.

« Merci à tous. La seule chose que j’ai apprise aujourd’hui est qu’un match n’est jamais terminé, et j’ai failli me chier dessus. Je suis main­te­nant heureux mais je reste nerveux et j’ai besoin de récu­pérer », a déclaré dans un langage fami­lier celui qui sera opposé à Auger‐Aliassime ou Tabilo pour une place dans le dernier carré.