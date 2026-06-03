Accueil Roland Garros

Flavio Cobolli, après sa victoire contre Auger‐Aliassime : « J’avais le senti­ment que c’était la chance de ma vie »

Par
Baptiste Mulatier
-
360

Tombeur de Felix Auger‐Aliassime (6e mondial) en quatre sets (4–6, 6–4, 6–4, 6–4) et qualifié dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem pour la première, Flavio Cobolli sait qu’il a un énorme coup à jouer dans ce Roland‐Garros 2026 puis­qu’il affron­tera en demi‐finales l’un de ses compa­triotes : Matteo Berrettini (105e mondiale) ou Matteo Arnaldi (104e).

Le 14e joueur mondial avait conscience de cette incroyable oppor­tu­nité comme il l’a confié lors de l’in­ter­view sur le court. 

« Je dois commencer par un ‘merci à tous’ parce que j’ai toujours commencé comme ça et que je suis très super­sti­tieux. C’est mon court préféré, là où j’ar­rive à exprimer mon meilleur tennis. J’avais le senti­ment que c’était la chance de ma vie. Au tennis, chaque jour est diffé­rent et nous devons accepter toutes les condi­tions ; je pense y être parvenu et c’est peut‐être ce qui m’a permis de gagner. »

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 20:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥