Tombeur de Felix Auger‐Aliassime (6e mondial) en quatre sets (4–6, 6–4, 6–4, 6–4) et qualifié dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem pour la première, Flavio Cobolli sait qu’il a un énorme coup à jouer dans ce Roland‐Garros 2026 puis­qu’il affron­tera en demi‐finales l’un de ses compa­triotes : Matteo Berrettini (105e mondiale) ou Matteo Arnaldi (104e).

Le 14e joueur mondial avait conscience de cette incroyable oppor­tu­nité comme il l’a confié lors de l’in­ter­view sur le court.

« Je dois commencer par un ‘merci à tous’ parce que j’ai toujours commencé comme ça et que je suis très super­sti­tieux. C’est mon court préféré, là où j’ar­rive à exprimer mon meilleur tennis. J’avais le senti­ment que c’était la chance de ma vie. Au tennis, chaque jour est diffé­rent et nous devons accepter toutes les condi­tions ; je pense y être parvenu et c’est peut‐être ce qui m’a permis de gagner. »