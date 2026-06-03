Tombeur de Felix Auger‐Aliassime (6e mondial) en quatre sets (4–6, 6–4, 6–4, 6–4) et qualifié dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem pour la première, Flavio Cobolli sait qu’il a un énorme coup à jouer dans ce Roland‐Garros 2026 puisqu’il affrontera en demi‐finales l’un de ses compatriotes : Matteo Berrettini (105e mondiale) ou Matteo Arnaldi (104e).
Le 14e joueur mondial avait conscience de cette incroyable opportunité comme il l’a confié lors de l’interview sur le court.
« Je dois commencer par un ‘merci à tous’ parce que j’ai toujours commencé comme ça et que je suis très superstitieux. C’est mon court préféré, là où j’arrive à exprimer mon meilleur tennis. J’avais le sentiment que c’était la chance de ma vie. Au tennis, chaque jour est différent et nous devons accepter toutes les conditions ; je pense y être parvenu et c’est peut‐être ce qui m’a permis de gagner. »
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 20:05