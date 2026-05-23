Flavio a du carac­tère et il le fait savoir sur et en dehors du court. En confé­rence de presse à Roland Garros il a posé le vrai sujet concer­nant Alcaraz mais plus préci­sé­ment Sinner lorssue l’on doit les affronter. Ce qui pourra être le cas pour Flavio en 8ème de finale lors cette édition 2026 du tournoi de la porte d’Auteuil.

« Jannik et Carlos réalisent un parcours excep­tionnel, mais j’ai l’im­pres­sion que nous abor­dons le tournoi avec un handicap lors­qu’on les affronte : la seule erreur possible contre des joueurs de ce calibre, c’est d’être déjà vaincu avant même d’avoir foulé le court.Je n’aime pas perdre d’avance ; cela ne me ressemble pas. Alors, c’est vrai que sans Carlos, le tableau est peut‐être plus ouvert et j’ai de meilleures chances d’at­teindre la finale, mais jouer contre Jannik ne doit pas me faire perdre le rêve d’y parvenir »