Flavio a du caractère et il le fait savoir sur et en dehors du court. En conférence de presse à Roland Garros il a posé le vrai sujet concernant Alcaraz mais plus précisément Sinner lorssue l’on doit les affronter. Ce qui pourra être le cas pour Flavio en 8ème de finale lors cette édition 2026 du tournoi de la porte d’Auteuil.
« Jannik et Carlos réalisent un parcours exceptionnel, mais j’ai l’impression que nous abordons le tournoi avec un handicap lorsqu’on les affronte : la seule erreur possible contre des joueurs de ce calibre, c’est d’être déjà vaincu avant même d’avoir foulé le court.Je n’aime pas perdre d’avance ; cela ne me ressemble pas. Alors, c’est vrai que sans Carlos, le tableau est peut‐être plus ouvert et j’ai de meilleures chances d’atteindre la finale, mais jouer contre Jannik ne doit pas me faire perdre le rêve d’y parvenir »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 10:20