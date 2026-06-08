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Flavio Cobolli : « Mon corps m’a laissé tomber sur le court »

Par
Laurent Trupiano
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Dans un duel étrange avec quelques hauts mais beau­coup de bas, Flavio Cobolli a su gérer ses efforts jusqu’à la fi du 4ème set où contraint de forcer un peu, il a commencé à sentir que son physique ne suivait plus. Du coup, quand la manche déci­sive a débuté, il était vrai­ment entamé et manquait de fuel. 

Lors du cinquième set, est‐ce que tu étais parti­cu­liè­re­ment épuisé ou fatigué après tes deux semaines ici ?
La ques­tion, c’est : est‐ce que je me suis senti fatigué ? Oui, au quatrième set, à 64, j’ai eu des crampes au mollet. Donc, j’ai fait de mon mieux. Lors du chan­ge­ment, j’ai pris cinq minutes. Mais mon mollet m’avait lâché et après le deuxième jeu égale­ment mes quadri­ceps ; j’étais complè­te­ment épuisé. Mon corps m’a laissé tomber sur le court.

Reste à savoir comme il le dit si cette perfor­mance est le début de quelque chose sachant que Flavio atteint pour la première fois de sa carrière le top 10. 


Publié le lundi 8 juin 2026 à 08:15

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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