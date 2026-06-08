Dans un duel étrange avec quelques hauts mais beaucoup de bas, Flavio Cobolli a su gérer ses efforts jusqu’à la fi du 4ème set où contraint de forcer un peu, il a commencé à sentir que son physique ne suivait plus. Du coup, quand la manche décisive a débuté, il était vraiment entamé et manquait de fuel.
Lors du cinquième set, est‐ce que tu étais particulièrement épuisé ou fatigué après tes deux semaines ici ?
La question, c’est : est‐ce que je me suis senti fatigué ? Oui, au quatrième set, à 6⁄4, j’ai eu des crampes au mollet. Donc, j’ai fait de mon mieux. Lors du changement, j’ai pris cinq minutes. Mais mon mollet m’avait lâché et après le deuxième jeu également mes quadriceps ; j’étais complètement épuisé. Mon corps m’a laissé tomber sur le court.
Reste à savoir comme il le dit si cette performance est le début de quelque chose sachant que Flavio atteint pour la première fois de sa carrière le top 10.
Publié le lundi 8 juin 2026 à 08:15