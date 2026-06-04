Tombeur de Felix Auger‐Aliassime (6e mondial) en quatre sets (4–6, 6–4, 6–4, 6–4) et qualifié dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem pour la première, Flavio Cobolli sait qu’il a un énorme coup à jouer dans ce Roland‐Garros 2026 puisqu’il affron­tera en demi‐finales l’un de ses compa­triotes, Matteo Arnaldi (104e).

L’Italien ne compte pas changer ses habi­tudes depuis le début de la quin­zaine et notam­ment celle d’uti­liser dans les vestiaires l’an­cienne douche de Rafael Nadal, titré 14 fois Porte d’Auteuil.

« Je suis un peu super­sti­tieux, pas à outrance. Mais cette semaine, je suis un peu plus fou que d’habitude. Je vais toujours au même restau­rant, je prends le même menu, je prends la même douche. Je crois avoir dit lors de ma première confé­rence de presse que j’uti­lise la même douche que Rafa, car j’ai un souvenir lié à ça. Je me souviens qu’un jour, j’avais pris sa douche (dans le vestiaire) et il avait toqué à la porte. Je devais me dépê­cher parce qu’il atten­dait que je finisse. Il m’a dit que c’était sa douche depuis quatorze ans. Je pense donc que la meilleure habi­tude que j’ai conservée, c’est la douche (rires) », a raconté le 14e joueur mondial en confé­rence de presse.