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Flavio Cobolli, qualifié en demi‐finales : « Je prenais ma douche dans les vestiaires quand Rafael Nadal a frappé à la porte. Il m’a expliqué que c’était sa douche depuis quatorze ans »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur de Felix Auger‐Aliassime (6e mondial) en quatre sets (4–6, 6–4, 6–4, 6–4) et qualifié dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem pour la première, Flavio Cobolli sait qu’il a un énorme coup à jouer dans ce Roland‐Garros 2026 puisqu’il affron­tera en demi‐finales l’un de ses compa­triotes, Matteo Arnaldi (104e).

L’Italien ne compte pas changer ses habi­tudes depuis le début de la quin­zaine et notam­ment celle d’uti­liser dans les vestiaires l’an­cienne douche de Rafael Nadal, titré 14 fois Porte d’Auteuil. 

« Je suis un peu super­sti­tieux, pas à outrance. Mais cette semaine, je suis un peu plus fou que d’habitude. Je vais toujours au même restau­rant, je prends le même menu, je prends la même douche. Je crois avoir dit lors de ma première confé­rence de presse que j’uti­lise la même douche que Rafa, car j’ai un souvenir lié à ça. Je me souviens qu’un jour, j’avais pris sa douche (dans le vestiaire) et il avait toqué à la porte. Je devais me dépê­cher parce qu’il atten­dait que je finisse. Il m’a dit que c’était sa douche depuis quatorze ans. Je pense donc que la meilleure habi­tude que j’ai conservée, c’est la douche (rires) », a raconté le 14e joueur mondial en confé­rence de presse.

Publié le jeudi 4 juin 2026 à 08:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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