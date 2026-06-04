Tombeur de Felix Auger‐Aliassime (6e mondial) en quatre sets (4–6, 6–4, 6–4, 6–4) et qualifié dans le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem pour la première, Flavio Cobolli sait qu’il a un énorme coup à jouer dans ce Roland‐Garros 2026 puisqu’il affrontera en demi‐finales l’un de ses compatriotes, Matteo Arnaldi (104e).
L’Italien ne compte pas changer ses habitudes depuis le début de la quinzaine et notamment celle d’utiliser dans les vestiaires l’ancienne douche de Rafael Nadal, titré 14 fois Porte d’Auteuil.
« Je suis un peu superstitieux, pas à outrance. Mais cette semaine, je suis un peu plus fou que d’habitude. Je vais toujours au même restaurant, je prends le même menu, je prends la même douche. Je crois avoir dit lors de ma première conférence de presse que j’utilise la même douche que Rafa, car j’ai un souvenir lié à ça. Je me souviens qu’un jour, j’avais pris sa douche (dans le vestiaire) et il avait toqué à la porte. Je devais me dépêcher parce qu’il attendait que je finisse. Il m’a dit que c’était sa douche depuis quatorze ans. Je pense donc que la meilleure habitude que j’ai conservée, c’est la douche (rires) », a raconté le 14e joueur mondial en conférence de presse.
Publié le jeudi 4 juin 2026 à 08:22