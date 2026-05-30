Premier qualifié de cette journée de samedi pour les huitièmes de finale de Roland‐Garros après une victoire facile face à Learner Tien (6−2, 6–2, 6–3), Flavio Cobolli fait forcément partie des prétendants sérieux à la victoire finale d’autant qu’il affrontera l’Américain Svajda, tombeur surprise de Cerundolo, pour une place en quarts de finale.
Conscient de cette opportunité, l’Italien, 14e joueur mondial, ne veut pas s’enflammer mais a reconnu que l’ambiance au sein du vestiaire était différente avec l’absence de Carlos Alcaraz et les défaites de Jannik Sinner et Novak Djokovic. Extraits.
Q : Darderi nous a dit qu’il y avait une ambiance particulière dans les vestiaires sans Sinner, sans Alcaraz, sans Djokovic. La ressentez‐vous ?
Flavio Cobolli : On ressent bien cette atmosphère différente, surtout parce qu’il manque les deux meilleurs, et maintenant Nole aussi. Quand on entre dans le vestiaire, il y a une opportunité pour tout le monde, et tout le monde veut la saisir. Et nous sommes prêts à nous battre sur chaque point pour la saisir.
Publié le samedi 30 mai 2026 à 16:50