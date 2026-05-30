Premier qualifié de cette journée de samedi pour les huitièmes de finale de Roland‐Garros après une victoire facile face à Learner Tien (6−2, 6–2, 6–3), Flavio Cobolli fait forcé­ment partie des préten­dants sérieux à la victoire finale d’au­tant qu’il affron­tera l’Américain Svajda, tombeur surprise de Cerundolo, pour une place en quarts de finale.

Conscient de cette oppor­tu­nité, l’Italien, 14e joueur mondial, ne veut pas s’en­flammer mais a reconnu que l’am­biance au sein du vestiaire était diffé­rente avec l’ab­sence de Carlos Alcaraz et les défaites de Jannik Sinner et Novak Djokovic. Extraits.

Q : Darderi nous a dit qu’il y avait une ambiance parti­cu­lière dans les vestiaires sans Sinner, sans Alcaraz, sans Djokovic. La ressentez‐vous ?

Flavio Cobolli : On ressent bien cette atmo­sphère diffé­rente, surtout parce qu’il manque les deux meilleurs, et main­te­nant Nole aussi. Quand on entre dans le vestiaire, il y a une oppor­tu­nité pour tout le monde, et tout le monde veut la saisir. Et nous sommes prêts à nous battre sur chaque point pour la saisir.