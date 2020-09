En conférence de presse, Fabio Fognini a tenté de donner son favori pour Rome et Roland-Garros. L’Italien pense que Nadal dominera encore sur terre battue même si la concurrence sera de plus en plus coriace.

« Avec Rafa, on ne sait jamais. C’est l’un des meilleurs joueurs de tennis de tous les temps. Y a-t-il quelque chose qu’il ne sait pas faire ? Je ne pense pas. Il est donc toujours le favori des tournois sur terre battue. Les résultats parlent pour lui. Maintenant, les choses deviennent intéressantes parce que ces joueurs (Thiem, Zverev) gagneront beaucoup à l’avenir. Mais pour l’instant, si Rafa est en bonne forme, il est très difficile de le battre à Roland Garros », a jugé Fabio.