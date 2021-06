Déçu et frustré de s’être lour­de­ment incliné face à Federico Delbonis au trosième tour de Roland Garros, Fabio Fognini s’est un peu énervé en confé­rence de presse, et on le comprend. Une énième fois ques­tionné sur la nouvelle géné­ra­tion italienne alors qu’il a déjà répondu à ces ques­tions un paquet de fois ces derniers mois devant l’émer­gence des Sinner, Musetti et autres Sonego, Fabio a décidé de quitter la salle, fatigué de devoir se répéter.

« Vous me posez toujours les mêmes ques­tions. Vous savez déjà. C’est éner­vant d’avoir toujours les mêmes ques­tions. Je vous ai déjà dit cela un million de fois sur le dernier mois. Vous pouvez faire un « copier coller » de tout ce qui est dans la presse italienne et s’il vous plaît, mes chers collègues italien, traduisez pour Christophe (le jour­na­liste qui a posé la ques­tion, ndlr). »