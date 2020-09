Fabio Fognini est l’un de ceux qui a fait son retour en compétition ces derniers jours après plusieurs mois sans jouer. Il a d’abord perdu au 1er tour à Kitzbühel. Il s’est également incliné lors de son premier match ce jeudi face à Ugo Humbert. L’objectif de l’Italien est d’être au top de sa forme en 2021. Il décidera de la suite de sa saison 2020 après Roland-Garros.

« Maintenant, je vais jouer à Hambourg, puis je vais jouer à Paris et après Roland Garros, je vais faire le point. Je devrai décider si cela vaut la peine de continuer l’année après Paris ou d’essayer de rejouer vite. Je n’ai pas de calendrier précis. Depuis que je suis arrivé à Rome, je joue pratiquement trois heures par jour, j’ai fait un bon double avec Simone Bolelli. Je ne suis toujours pas aussi rapide et réactif qu’il y a trois mois et demi. Je n’ai toujours pas de sensation sur le côté de mon pied, près de mon petit doigt, à cause d’un problème nerveux. Pour 2020, l’objectif est de maintenir au moins ce niveau », a déclaré Fabio en conférence de presse.