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Fonseca attend Djokovic : « Pour moi, c’est juste un rêve. Je vais savourer chaque instant, en jouant contre un idole, le GOAT du sport »

Par
Laurent Trupiano
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Ce sera l’af­fiche du 3ème tour. 

Après avoir remonté son handicap de 5 sets face au Croata Primzic, Joao s’est donné le droit et le luxe et le privi­lège d’aller défier Novak Djokovic. 

Ce duel qui sera forcé­ment programmé en night session est une affiche plus que symbo­lique puisque souvent le Brésilien est désigné comme un futur grand joueur du tour. 

Hier, il a fait preuve de courage et l’on sait aussi qu’il parvient à se mobi­liser pour des grands matchs sur des grands courts et Novak l’a même mentionné après sa victoire en confé­rence de presse. 

De son côté Joao était ravi de cette situa­tion, un peu comme un gamin qui va réaliser un rêve.

« Je veux juste vivre cette expé­rience dans ma vie. Je pense que je vais juste en profiter. Nous sommes à Roland‐Garros, troi­sième tour. Pour moi, c’est juste un rêve. Je vais savourer chaque instant, en jouant contre un idole, le GOAT du sport »

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 07:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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