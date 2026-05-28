Ce sera l’affiche du 3ème tour.
Après avoir remonté son handicap de 5 sets face au Croata Primzic, Joao s’est donné le droit et le luxe et le privilège d’aller défier Novak Djokovic.
Ce duel qui sera forcément programmé en night session est une affiche plus que symbolique puisque souvent le Brésilien est désigné comme un futur grand joueur du tour.
Hier, il a fait preuve de courage et l’on sait aussi qu’il parvient à se mobiliser pour des grands matchs sur des grands courts et Novak l’a même mentionné après sa victoire en conférence de presse.
De son côté Joao était ravi de cette situation, un peu comme un gamin qui va réaliser un rêve.
« Je veux juste vivre cette expérience dans ma vie. Je pense que je vais juste en profiter. Nous sommes à Roland‐Garros, troisième tour. Pour moi, c’est juste un rêve. Je vais savourer chaque instant, en jouant contre un idole, le GOAT du sport »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 07:45