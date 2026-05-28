Ce sera l’af­fiche du 3ème tour.

Après avoir remonté son handicap de 5 sets face au Croata Primzic, Joao s’est donné le droit et le luxe et le privi­lège d’aller défier Novak Djokovic.

Ce duel qui sera forcé­ment programmé en night session est une affiche plus que symbo­lique puisque souvent le Brésilien est désigné comme un futur grand joueur du tour.

Hier, il a fait preuve de courage et l’on sait aussi qu’il parvient à se mobi­liser pour des grands matchs sur des grands courts et Novak l’a même mentionné après sa victoire en confé­rence de presse.

De son côté Joao était ravi de cette situa­tion, un peu comme un gamin qui va réaliser un rêve.

« Je veux juste vivre cette expé­rience dans ma vie. Je pense que je vais juste en profiter. Nous sommes à Roland‐Garros, troi­sième tour. Pour moi, c’est juste un rêve. Je vais savourer chaque instant, en jouant contre un idole, le GOAT du sport »