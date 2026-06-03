Battu en quarts de finale par un Jakub Mensik particulièrement impressionnant (6−4, 6–3, 7–6 [3]), Joao Fonseca a tout simplement encensé le Tchèque en conférence de presse.
« Son service est incroyable. La façon dont il gère les points importants est également très impressionnante. Je pense qu’il a contrôlé la majeure partie du match, en servant plutôt bien. Ses retours, tant sur première que sur deuxième balle, sont aussi bien placés et il met beaucoup de pression sur son adversaire. Il a raté très peu de retours. Cela m’a mis dans une situation difficile. Je pense que tout le mérite lui revient. J’ai essayé de mettre autant de puissance que possible dans mes retours, mais il a bien géré ses montées au filet derrière son service. Il servait vraiment très bien. Je dirais qu’il a un très gros potentiel. Et il a déjà remporté un Masters 1000. C’est sa première demi‐finale en Grand Chelem. Il joue très bien. Le plus important, c’est qu’il sait élever son niveau dans les moments décisifs. Il n’a pas peur. Il est courageux, et je lui souhaite le meilleur, car c’est un garçon sympathique et humble. Concernant son style de jeu, il reste beaucoup sur la ligne de fond il accule toujours son adversaire comme s’il l’étouffait. »
Opposé à Jakub Mensik en demi‐finales, Alexander Zverev aura fort à faire pour assumer son statut de favori. L’Allemand l’a d’ailleurs battu lors de leur seul confrontation à Madrid il y a quelques semaines (6−4 6–7, 6–3).
Publié le mercredi 3 juin 2026 à 19:05