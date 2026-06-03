Accueil Roland Garros

Fonseca choqué par Mensik, Zverev est prévenu : « C’est comme s’il étouf­fait son adversaire »

Par
Baptiste Mulatier
-
422

Battu en quarts de finale par un Jakub Mensik parti­cu­liè­re­ment impres­sion­nant (6−4, 6–3, 7–6 [3]), Joao Fonseca a tout simple­ment encensé le Tchèque en confé­rence de presse. 

« Son service est incroyable. La façon dont il gère les points impor­tants est égale­ment très impres­sion­nante. Je pense qu’il a contrôlé la majeure partie du match, en servant plutôt bien. Ses retours, tant sur première que sur deuxième balle, sont aussi bien placés et il met beau­coup de pres­sion sur son adver­saire. Il a raté très peu de retours. Cela m’a mis dans une situa­tion diffi­cile. Je pense que tout le mérite lui revient. J’ai essayé de mettre autant de puis­sance que possible dans mes retours, mais il a bien géré ses montées au filet derrière son service. Il servait vrai­ment très bien. Je dirais qu’il a un très gros poten­tiel. Et il a déjà remporté un Masters 1000. C’est sa première demi‐finale en Grand Chelem. Il joue très bien. Le plus impor­tant, c’est qu’il sait élever son niveau dans les moments déci­sifs. Il n’a pas peur. Il est coura­geux, et je lui souhaite le meilleur, car c’est un garçon sympa­thique et humble. Concernant son style de jeu, il reste beau­coup sur la ligne de fond il accule toujours son adver­saire comme s’il l’étouffait. »

Opposé à Jakub Mensik en demi‐finales, Alexander Zverev aura fort à faire pour assumer son statut de favori. L’Allemand l’a d’ailleurs battu lors de leur seul confron­ta­tion à Madrid il y a quelques semaines (6−4 6–7, 6–3).

Publié le mercredi 3 juin 2026 à 19:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥