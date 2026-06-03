Battu en quarts de finale par un Jakub Mensik parti­cu­liè­re­ment impres­sion­nant (6−4, 6–3, 7–6 [3]), Joao Fonseca a tout simple­ment encensé le Tchèque en confé­rence de presse.

« Son service est incroyable. La façon dont il gère les points impor­tants est égale­ment très impres­sion­nante. Je pense qu’il a contrôlé la majeure partie du match, en servant plutôt bien. Ses retours, tant sur première que sur deuxième balle, sont aussi bien placés et il met beau­coup de pres­sion sur son adver­saire. Il a raté très peu de retours. Cela m’a mis dans une situa­tion diffi­cile. Je pense que tout le mérite lui revient. J’ai essayé de mettre autant de puis­sance que possible dans mes retours, mais il a bien géré ses montées au filet derrière son service. Il servait vrai­ment très bien. Je dirais qu’il a un très gros poten­tiel. Et il a déjà remporté un Masters 1000. C’est sa première demi‐finale en Grand Chelem. Il joue très bien. Le plus impor­tant, c’est qu’il sait élever son niveau dans les moments déci­sifs. Il n’a pas peur. Il est coura­geux, et je lui souhaite le meilleur, car c’est un garçon sympa­thique et humble. Concernant son style de jeu, il reste beau­coup sur la ligne de fond il accule toujours son adver­saire comme s’il l’étouffait. »

Opposé à Jakub Mensik en demi‐finales, Alexander Zverev aura fort à faire pour assumer son statut de favori. L’Allemand l’a d’ailleurs battu lors de leur seul confron­ta­tion à Madrid il y a quelques semaines (6−4 6–7, 6–3).