Souvent il faut un match référence pour débuter une carrière/ Joao Fonseca avait déjà épaté tous les passionnés en dominant facilement Andrey Rublev à l’Open d’Australie. Ce vendredi, dans un Philippe Chatrier enflammé, il a démontré qu’il n’avait pas qu’un coup droit très puissant.
Après deux sets où il a cherché ses marques, le Brésilien est monté en puissance en adoptant une attitude impeccable. Même si Novak a démontré quelques limites physiques, Joao est allé chercher sa victoire terminant cette « samba » par une série de trois aces.
Regarder ce visage de bébé, comment le détester ?— Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) May 29, 2026
Stop la hate, montez dans le train et admirez pic.twitter.com/Y2hwTh2Kjt
Cela fait quelques années que Fonseca, âgé seulement de 19 ans, est annoncé comme une future star du circuit, ce succès face au plus grand joueur de tous les temps confirme son potentiel.
Jamais durant ce duel, il n’a eu un geste d’énervement, jamais il n’a rompu.
Tête haute, coup droit en feu, il est resté dans sa bulle tout en gérant le public avec beaucoup d’intelligence.
Maintenant qu’il est lancé, jusqu’où ira‐t‐il, la question mérite d’être posée…
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 22:04