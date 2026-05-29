Souvent il faut un match réfé­rence pour débuter une carrière/ Joao Fonseca avait déjà épaté tous les passionnés en domi­nant faci­le­ment Andrey Rublev à l’Open d’Australie. Ce vendredi, dans un Philippe Chatrier enflammé, il a démontré qu’il n’avait pas qu’un coup droit très puissant.

Après deux sets où il a cherché ses marques, le Brésilien est monté en puis­sance en adop­tant une atti­tude impec­cable. Même si Novak a démontré quelques limites physiques, Joao est allé cher­cher sa victoire termi­nant cette « samba » par une série de trois aces.

Regarder ce visage de bébé, comment le détester ?



Stop la hate, montez dans le train et admirez pic.twitter.com/Y2hwTh2Kjt — Romain 🎾🇫🇷 (@RomainNextGen) May 29, 2026

Cela fait quelques années que Fonseca, âgé seule­ment de 19 ans, est annoncé comme une future star du circuit, ce succès face au plus grand joueur de tous les temps confirme son potentiel.

Jamais durant ce duel, il n’a eu un geste d’éner­ve­ment, jamais il n’a rompu.

Tête haute, coup droit en feu, il est resté dans sa bulle tout en gérant le public avec beau­coup d’intelligence.

Maintenant qu’il est lancé, jusqu’où ira‐t‐il, la ques­tion mérite d’être posée…