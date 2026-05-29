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Fonseca, le Pelé du tennis est né !

Par
Laurent Trupiano
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Souvent il faut un match réfé­rence pour débuter une carrière/ Joao Fonseca avait déjà épaté tous les passionnés en domi­nant faci­le­ment Andrey Rublev à l’Open d’Australie. Ce vendredi, dans un Philippe Chatrier enflammé, il a démontré qu’il n’avait pas qu’un coup droit très puissant.

Après deux sets où il a cherché ses marques, le Brésilien est monté en puis­sance en adop­tant une atti­tude impec­cable. Même si Novak a démontré quelques limites physiques, Joao est allé cher­cher sa victoire termi­nant cette « samba » par une série de trois aces.

Cela fait quelques années que Fonseca, âgé seule­ment de 19 ans, est annoncé comme une future star du circuit, ce succès face au plus grand joueur de tous les temps confirme son potentiel.

Jamais durant ce duel, il n’a eu un geste d’éner­ve­ment, jamais il n’a rompu. 

Tête haute, coup droit en feu, il est resté dans sa bulle tout en gérant le public avec beau­coup d’intelligence.

Maintenant qu’il est lancé, jusqu’où ira‐t‐il, la ques­tion mérite d’être posée…

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 22:04

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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