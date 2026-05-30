Avec son visage juvénile, Fonseca ne fait pas peur. Mais sur un court, il faut vraiment être au niveau si on veut contrer son coup droit qui est un must du tour. En conférence de presse après ce match de fou, il confiait le bonheur que cela a été d’affronter Novak sur le Chatrier.
« C’était match incroyable pour moi, partager le court avec lui était une expérience incroyable. À la fin du match, il m’a juste souhaité bonne chance. Il a dit en portugais, quelque chose comme « Parabéns », ce qui signifie « félicitations » en portugais. Il m’a souhaité de continuer mon chemin dans ce tournoi. Il m’a souhaité bonne chance, pour moi cela a été un plaisir de partager le court avec lui. On peut toujours rêver, ça ne coûte rien. Mon rêve était d’affronter Djokovic et peut‐être même de le battre. Bien sûr, je rêve aussi de remporter un Grand Chelem et d’être numéro un mondial, mais chaque chose en son temps. »
Publié le samedi 30 mai 2026 à 07:40