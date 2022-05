Dans une courte inter­view donnée à nos confrères de l’Equipe, on apprend que l’an­cien direc­teur de Roland‐Garros qui avait posé sa démis­sion en décembre n’a pas été contacté par celle qui l’a remplacé à son poste : Amélie Mauresmo.

« Avez‐vous eu des contacts avec Amélie Mauresmo, qui vous a succédé ? Vous a‑t‐elle demandé conseil ?

Non. Elle ne m’a pas appelé. En plus, comme j’étais pas mal à l’étranger, on ne s’est pas revus »

Si Guy Forget tente d’at­té­nuer le « drame » en expli­quant qu’il n’était pas vrai­ment joignable, on peut s’étonner de cette infor­ma­tion. En effet, « Amé » lors de sa confé­rence de presse d’in­tro­ni­sa­tion devant les nombreux médias, avait souligné la qualité de travail de son prédé­ces­seur. Et il parait aussi logique, sachant les liens évoqués qu’un petit brief de compé­tences aurait peut‐être utile.

Maintenant, on attend aussi la réac­tion de Guy au sujet du chapitre qui lui est consacré dans la bio de Richard Gasquet, le titre très évoca­teur résume l’am­biance : Guy Forget, capi­taine Fracasse.