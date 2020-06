Le nouveau calendrier de l’ATP propose un enchaînement démentiel aux joueurs : en sept semaines, ils disputeront deux Grands Chelems (US Open et Roland-Garros) et trois Masters 1000 (Cincinnati, Madrid et Rome). Faut-il craindre des forfaits en cascade pour Roland-Garros ? Guy Forget, directeur du tournoi, s’est voulu rassurant lors de la conférence de presse téléphonique : « Les joueurs sont impatients d’être à nouveau sur les courts. 75 joueurs du top 100 sont européens et vivent pour la plupart en Europe. De plus, ils sont séduits à l’idée de jouer Roland-Garros à cette époque. Je suis persuadé qu’ils sauront se préserver pour arriver en grande forme à Paris. »

Plus tard, Guy Forget est relancé sur le sujet et dévoile une information : « L’ATP n’a pas imposé de disputer toutes les dates aux joueurs, ils seront libres de choisir. Chaque joueur pourra gérer son planning comme il le souhaite et je suis convaincu qu’ils seront en forme. »

Enfin, certains joueurs comme Rafael Nadal ont menacé qu’un tournoi du Grand Chelem ne pourrait pas avoir lieu si l’ensemble des joueurs du monde entier ne peut se déplacer. Guy Forget a tenu temporiser : « Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. On avisera si cela devient plus délicat. Comme pour le huis clos, on reste optimiste mais prudent. »