Lors de la confé­rence de presse de bilan de l’édi­tion 2021, Guy Forget a forcé­ment évoqué les deux sujets chauds de ce Roland‐Garros à savoir les night sessions et le forfait de Federer. Sur les night sessions, comme il le précise celles à huis clos n’ont pas apporté de réponse : « Il est certain que l’on partait un peu dans l’in­connu, mais on y croyait. Les premiers matches à huis clos ne nous avaient donné aucun réel retour. Mais après, on a bien vu qu’il exis­tait une élec­tri­cité phéno­mé­nale avec seule­ment 5000 personnes. J’en fris­sonne d’avance ».

Sur Federer, Guy est confiant, pour lui, il sera là, l’année prochaine si son physique le lui permet : « On savait que Federer avait peu de confiance. On savait qu’on allait un dans l’in­connu. Et Roger ne nous a rien caché de tout ça, il a été sincère jusqu’au bout. Je ne vois pas pour­quoi Federer ne serait pas là l’année prochaine, pas pour l’emporter peut‐être mais surement pour une deuxième semaine si son physique tient. »