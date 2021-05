Le direc­teur de Roland‐Garros, Guy Forget, a réagi au tirage au sort de Roland‐Garros devant la presse. Il s’est évidem­ment exprimé sur la partie de tableau où on se trouve ensemble Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Une première pour le Big 3 en Grand Chelem. Forget en a profité pour glisser une petite confidence…

« L’agent de Nadal m’a demandé en rigo­lant de l’écarter de Djokovic. C’est original, on ne l’au­rait pas imaginé il y a quelques mois. Ces trois garçons ont quasi­ment tout gagné depuis 15 ans. Finalement, ce passage de témoin dont on parle beau­coup avec les Tsitsipas, Rublev, Thiem est accentué par la force des choses. On retrouve ces trois cracks dans la même partie de tableau. Ils vont devoir s’ex­pli­quer entre eux de manière un peu préma­turée… »

Pour rappel, Novak Djokovic et Roger Federer pour­raient s’af­fronter en quarts de finale. Rafael Nadal en atten­drait peut‐être un des deux en demies…