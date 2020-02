Dans les colonnes de l’Equipe, Guy Forget s’est voulu rassurant en expliquant que le forfait du Suisse n’imputerait pas Roland-Garros. Si dans les faits, il a raison, dans les coeurs c’est autre chose. Son discours tombe juste, sauf si on l’est fan du Suisse, comme l’évoquait un supporter de Roger croisé hier dans les travées de l’Open 13 : « On ne le verra peut-être plus ». En face de ce discours, Guy nous fait donc l’inventaire de la grandeur de Roland-Garros avec une pointe d’humour..ou pas sur la fin : « Evidemment tu aimes toujours voir les meilleurs..Mais la force d’un tournoi du Grand Chelem, c’est ce qu’il se passe à chaque fois plein de choses. Cette année, on va avoir l’inauguration du toit sur le Philippe Chatrier. Est-ce que Thiem peut battre Nadal sur ses terres ? Est-ce que Djokovic peut gagner une deuxième fois ? Qu-est-ce que peut donner Gaël qui aime bien la terre, s’il n’a pas de pépins… ».