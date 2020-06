Guy Forget, directeur de Roland-Garros, et Bernard Giudicelli, président de la Fédération française de tennis, ont donné une conférence de presse téléphonique suite à l’annonce des nouvelles dates de Roland-Garros (27 septembre au 11 octobre, qualifications du 21 au 25 septembre). Guy Forget en a profité pour faire le point sur quelques annonces pour la partie sportive.

« Il y a de nouvelles contraintes à prendre en compte. Nous bénéficierons de 12 courts éclairés au lieu de quatre comme on l’avait annoncé au départ, soit comme à l’US Open ou en Australie, a déclaré Guy Forget par rapport au problème de luminosité puisque le soleil se couchera plus tôt qu’en mai et juin. Les matchs débuteront à 11 heures. Le prize money sera annoncé six à huit semaines avant le tournoi mais on sera sur les mêmes bases que par le passé. »

Il a ensuite confirmé que l’intégralité des tableaux seront disputés et qu’ils devront faire un choix concernant les légendes. La seule incertitude réside encore dans le plateau des qualifications hommes (96 ou 128). Guy Forget a ensuite rappelé que « les qualifications étaient une priorité et qu’il était important de les faire » pour garantir un revenu à ces joueurs.