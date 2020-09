Directeur du tournoi de Roland Garros, Guy Forget s’est exprimé ce jeudi sur un éventuel abaissement de la jauge des spectateurs de 5000 personnes par jour à seulement 1000 personnes par jour. S’il n’a pas encore voulu confirmer l’information, il a néanmoins tenu à défendre son tournoi et sa capacité à recevoir ces 5000 personnes.

« Je peux vous assurer que nous sommes capable d’accueillir 5000 personnes par jour. Maintenant, est-ce qu’on va devoir être obligé d’abaisser encore cette jauge, je ne peux pas répondre, je ne sais pas encore. On avait reçu l’aval des autorités pour jouer avec 20 000 personnes par jour, puis il a fallu scinder Roland avec 5000 sur le Chatrier, 5000 sur le Lenglen et 2500 sur le Simone-Matthieu, et finalement on a plus que 5000 personnes en tout, alors tout peut arriver », a déclaré un Guy Forget peut-être encore en négociation avec les autorités. Si l’information devait être confirmée, elle risquerait de faire du mal à tous les acteurs de ce sport.