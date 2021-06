La program­ma­tion du match entre Gasquet et Nadal en night session ce jeudi a entraîné un élan légi­time de contes­ta­tions. Le direc­teur du tournoi qui doit chaque jour trouver des solu­tions a très vite voulu éteindre le feu en se justi­fiant notam­ment auprès de nos confrères de l’Equipe : « Avec le juge‐arbitre et les équipes nous devons faire chaque jour des arbi­trages en matière de program­ma­tion. Nadal‐Gasquet est « l’af­fiche du jour », et nous nous sommes engagés à la diffuser en prime time, notam­ment en France » a expliqué l’an­cien joueur.

Il a aussi rappelé que les condi­tions sani­taires spéciales de cette année l’obli­geait aussi à une certaine équité spor­tive : « Nous souhai­tons que chacun des top joueurs puisse jouer à un moment donné en session de soirée avec des gradins vides. J’ai déjà d’ailleurs prévenu certains de ces joueurs‐là »

Tout est donc dans la nuance et la notion de top joueurs. Une défense habile mais qui prive surtout Richie d’un beau moment d’émo­tion, pour le reste…