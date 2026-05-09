Interrogé par nos amis de Tennis Actu, Guy Forget, ancien direc­teur de Roland‐Garros n’a visi­ble­ment pas vrai­ment apprécié les sorties média­tiques d’Aryna Sabalenka ou encore de Jannik Sinner au sujet du prize money de Roland Garros.

« Les joueurs et joueuses sont quelques fois mal entourés et font preuve de cupi­dité. Du coup, certaines de leurs sorties média­tiques peuvent être maladroites. Ce qu’il faut dire c’est que le joueur le plus médiocre du tournoi va perdre au premier tour et repartir avec un chèque de 90.000 euros. Vous connaissez beau­coup de métier où vos revenus sont augmentés chaque année d’en­viron 15%. Au lieu de dire que l’on est recon­nais­sant et de faire la promo­tion de son sport qui se porte bien, on en veut toujours plus. Il faut quand même se rendre compte que le tournoi sera toujours plus grand que n’im­porte quel joueur. Après si certains joueurs ou joueuses ont l’idée saugrenue de boycotter le tournoi, ce sera leur choix, ils sont libres de le faire »