Interrogé par nos amis de Tennis Actu, Guy Forget, ancien directeur de Roland‐Garros n’a visiblement pas vraiment apprécié les sorties médiatiques d’Aryna Sabalenka ou encore de Jannik Sinner au sujet du prize money de Roland Garros.
« Les joueurs et joueuses sont quelques fois mal entourés et font preuve de cupidité. Du coup, certaines de leurs sorties médiatiques peuvent être maladroites. Ce qu’il faut dire c’est que le joueur le plus médiocre du tournoi va perdre au premier tour et repartir avec un chèque de 90.000 euros. Vous connaissez beaucoup de métier où vos revenus sont augmentés chaque année d’environ 15%. Au lieu de dire que l’on est reconnaissant et de faire la promotion de son sport qui se porte bien, on en veut toujours plus. Il faut quand même se rendre compte que le tournoi sera toujours plus grand que n’importe quel joueur. Après si certains joueurs ou joueuses ont l’idée saugrenue de boycotter le tournoi, ce sera leur choix, ils sont libres de le faire »
Publié le samedi 9 mai 2026 à 08:52