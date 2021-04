Tenant à éteindre le début d’in­cendie provoqué par les infor­ma­tions de RMC Sport à propos des 10 matchs du soir, prévus cette année à Roland Garros, qui seraient exclu­si­ve­ment réservés aux hommes, le direc­teur Guy Forget a légè­re­ment tergi­versé. Après un commu­niqué offensif du tournoi rappe­lant qu’il a toujours fait preuve d’une grande parité, Forget s’est exprimé ce jeudi dans les colonnes de L’Équipe. Et son discours n’est visi­ble­ment pas aussi clair que la décla­ra­tion officielle.

« On ne s’est pas interdit de jouer des matches de femmes. On ne s’est pas dit non plus qu’on ne fera que des matches d’hommes. Si, à un moment donné, il y a un match féminin qui est une confron­ta­tion formi­dable, ça pour­rait être le match du jour, celui que les gens ont envie de voir en prio­rité. On aura envie de mettre ce match‐là en session de soirée. On fera en sorte de mettre à chaque fois le match qui est vrai­ment attendu pour que les gens passent un très bon moment à Roland‐Garros », a déclaré l’an­cien capi­taine de Coupe Davis.

« Les premiers tours pour les têtes de série, ce sont souvent des matches à sens unique. On va plutôt favo­riser des matches mascu­lins, même si Nadal gagne 6–1, 6–2, 6–3, il va jouer pendant 1h45 ou 2 heures. Si ça fait 6–1, 6–1 chez les femmes, ça peut durer 40 minutes. »