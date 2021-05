Roland Garros 2021 n’a pas encore débuté que Naomi Osaka a déjà créé la polé­mique en annon­çant qu’elle ne se présen­terai à aucune confé­rence de presse durant le tournoi. Une décla­ra­tion qui a évidem­ment étonné tout le monde. Interrogé en marge du tirage au sort, Guy Forget ne comprend pas ce choix, d’au­tant plus dans une telle période de crise.

« Je crois que c’est un peu maladroit de sa part. Je n’ai pas parlé du sujet avec elle aujourd’hui (jeudi). On vit une crise sans précé­dent. Les joueuses et les joueurs jouent le jeu. On a des restric­tions sani­taires diffi­ciles, des tests, des vaccins. Et malgré tout ils répondent tous présents. On se serre les coudes. C’est pour ça que je trouve cette décla­ra­tion un peu éton­nante. C’est une jeune femme qui a beau­coup de talent. Elle est habi­tuée à évoluer devant des milliers de personnes. C’est l’une des meilleures joueuses du monde. Aujourd’hui, on ne comprend pas trop. Au fil du tournoi on va voir comment elle va se comporter. C’est sûr que c’est embê­tant. Tout le monde doit faire des efforts. Je ne sais pas quelle sera son atti­tude dans les jours qui viennent, mais ça n’en­voie pas un message très positif. »