Si l’on a clai­re­ment assisté à l’une des plus belles éditions de Roland‐Garros depuis des années, cette tendance se vérifie direc­te­ment dans les chiffres pour l’unique diffu­seur en clair qu’est France Télévision.

Avec une audience cumulée de 42 millions de télé­spec­ta­teurs durant la quin­zaine sur les chaînes du service public selon Médiamétrie (seuil de vision­nage d’une minute), France TV réalise un record d’au­dience depuis 2012, ainsi qu’une progres­sion de 3,3 millions de télé­spec­ta­teurs en un an.

À noter que la finale hommes entre Rafael Nadal et Casper Ruud a attiré 4,6 millions de télé­spec­ta­teurs de moyenne (39,4% de part d’au­dience) et un pic à 6,4 millions tandis que la finale dames entre Iga Swiatek et Cori Gauff a de son côté attiré en moyenne 2,1 millions de personnes (25,2% de Pda), avec un pic à 3,2 millions.