De passage en confé­rence de presse après sa victoire au troi­sième tour contre Sebastian Korda (23e), Frances Tiafoe a révélé être à peine sorti d’une doulou­reuse période, en termes de confiance, d’émo­tions et de niveau de jeu.

S’il se sent désor­mais sur le toit du monde, c’est parce que l’Américain a su affronter la réalité en face, et admettre sa médio­crité à un instant T.

« Pour moi, c’est une ques­tion d’ap­pli­ca­tion. Si je m’ap­plique, alors je peux… Suis‐je choqué par ce que je fais ? Non. En suis‐je heureux ? Oui. Parce que je sais de quoi je suis capable. Je sais ce que je peux faire. Pour être honnête avec vous, j’ai cassé ma raquette vendredi puis ‘ai joué dimanche à l’en­traî­ne­ment, et j’ai complè­te­ment perdu mon sang‐froid. J’ai joué de manière épou­van­table lors d’un set d’en­traî­ne­ment, j’ai été abso­lu­ment tué. Puis j’en ai fait un autre. Mené 3–0, j’ai trouvé le moyen de gagner le set. C’était crucial pour moi. J’ai perdu toutes sortes de jeux, et j’étais en quelque sorte noncha­lant, je rete­nais mes émotions, je ne lais­sais pas vrai­ment les gars savoir où j’en suis. J’ai tout simple­ment perdu le fil. Cela a été impor­tant pour moi de l’af­fronter plutôt que de me dire : ‘Oh, tu sais, c’est bon.’ Non, ça craint. Tu as joué d’une manière horrible. Je pense que cela a été impor­tant pour moi, parce que je me suis fina­le­ment adapté et j’ai compris le pour­quoi du comment. Et main­te­nant, je vole. Je m’amuse à nouveau, je me bats, je joue bien. »

À l’oc­ca­sion du quatrième tour de Roland‐Garros, Frances Tiafoe se verra opposé à Daniel Altmaier (66e à l’ATP), ce dimanche 1er juin.