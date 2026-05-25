Vainqueur en quatre sets de son compa­triote, Eliot Spizzirri, au premier tour de Roland‐Garros, Frances Tiafoe a rendu un vibrant hommage à Gaël Monfils lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

Le Français, qui pour­rait disputer son dernier match sur le Grand Chelem pari­sien ce lundi soir (opposé à Hugo Gaston), est un véri­table modèle pour certains de ses collègues. La preuve.

« J’adore Gaël. Je pense que c’est une véri­table légende. On a beau­coup discuté dans les vestiaires, et encore plus cette année pendant l’intersaison, quand il a décidé que ce serait sa dernière saison. On a parlé de la possi­bi­lité de jouer en double ensemble quelque part. Mais on a toujours été très proches. Il a vrai­ment été comme un « grand frère » pour moi. On s’est aussi livré de belles batailles. Je vais sans aucun doute regarder son match. Je n’ai pas beau­coup suivi le tennis ces derniers temps, mais je vais vrai­ment regarder son match. Il est incroyable pour ce sport et le restera toujours. Je pense qu’on se souviendra de lui pendant long­temps. On n’a jamais vu quelqu’un comme lui. Ses capa­cités athlé­tiques et le plaisir qu’on avait à le regarder… il était vrai­ment connu en dehors du tennis. Il plai­sait beau­coup à beau­coup de gens. Il a donné envie à beau­coup de personnes de couleur de suivre ce sport. Je voulais vrai­ment être comme lui quand j’étais plus jeune. Je me souviens de tous ses moments forts. C’est assez émou­vant. Je ne pensais pas qu’il serait le dernier à prendre sa retraite face à Tsonga et Gasquet. Je pensais qu’il serait blessé et sur la touche bien plus tôt. C’est incroyable qu’il ait atteint les 40 ans. »