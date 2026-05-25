Vainqueur en quatre sets de son compatriote, Eliot Spizzirri, au premier tour de Roland‐Garros, Frances Tiafoe a rendu un vibrant hommage à Gaël Monfils lors de son passage en conférence de presse d’après match.
Le Français, qui pourrait disputer son dernier match sur le Grand Chelem parisien ce lundi soir (opposé à Hugo Gaston), est un véritable modèle pour certains de ses collègues. La preuve.
« J’adore Gaël. Je pense que c’est une véritable légende. On a beaucoup discuté dans les vestiaires, et encore plus cette année pendant l’intersaison, quand il a décidé que ce serait sa dernière saison. On a parlé de la possibilité de jouer en double ensemble quelque part. Mais on a toujours été très proches. Il a vraiment été comme un « grand frère » pour moi. On s’est aussi livré de belles batailles. Je vais sans aucun doute regarder son match. Je n’ai pas beaucoup suivi le tennis ces derniers temps, mais je vais vraiment regarder son match. Il est incroyable pour ce sport et le restera toujours. Je pense qu’on se souviendra de lui pendant longtemps. On n’a jamais vu quelqu’un comme lui. Ses capacités athlétiques et le plaisir qu’on avait à le regarder… il était vraiment connu en dehors du tennis. Il plaisait beaucoup à beaucoup de gens. Il a donné envie à beaucoup de personnes de couleur de suivre ce sport. Je voulais vraiment être comme lui quand j’étais plus jeune. Je me souviens de tous ses moments forts. C’est assez émouvant. Je ne pensais pas qu’il serait le dernier à prendre sa retraite face à Tsonga et Gasquet. Je pensais qu’il serait blessé et sur la touche bien plus tôt. C’est incroyable qu’il ait atteint les 40 ans. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 19:09