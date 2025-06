Qualifié en huitième de finale, Frances Tiafoe a été inter­rogé sur l’am­biance du public de Roland‐Garros en confé­rence de presse. Pour le 16e joueur mondial, elle est un cran infé­rieur à celle de l’US Open. Une opinion assez logique, le public améri­cain pousse forcé­ment pour l’un de ses joueurs.

« C’est une ambiance diffé­rente. C’est plus discret. À l’US Open, il y a telle­ment d’an­ti­ci­pa­tion, telle­ment d’énergie. Ici, j’ai l’im­pres­sion que c’est une ambiance plus profes­sion­nelle. Il y a quand même beau­coup de monde à Roland‐Garros. C’est incroyable ici. Mais ça n’a rien à voir avec l’US Open. L’US Open, c’est une tout autre chose. Évidemment, j’ai des attentes de votre part, étant améri­cain. J’ai deux demi‐finales, bla bla bla. J’ai marqué l’his­toire. C’est une ambiance diffé­rente. C’est plus facile dans le sens où je peux juste être moi‐même. Là‐bas, c’est comme : « Tu as battu Ben. Vas‐tu battre le prochain ? Vas‐tu être le prochain à le faire ? C’est diffé­rent. Plutôt qu’ici, chaque match que je gagne, c’est comme : « Oh, ça fait du bien d’être au quatrième tour ? » Oui. Je répon­drai à ces ques­tions toute la journée. C’est juste drôle. C’est drôle, mec ».