Achevé après minuit, samedi, sur le court Suzanne‐Lenglen, le match du troisième tour de Roland‐Garros entre Frances Tiafoe (22e mondial) et Jaime Faria (115e) était particulièrement tendu.
À la suite d’un désaccord sur la marque d’une balle, l’Américain a vivement interpellé son adversaire : « Arrête de faire le dur, tu n’en es pas un ! Contente‐toi de jouer ! »
Au micro de TNT Sports après sa victoire en cinq sets (4−6, 6–7[2], 7–6[1], 6–1, 6–2), le 22e joueur mondial est revenu sur ce moment de tension.
« J’étais quand même un peu nerveux à ce moment‐là. Il se prenait pour Ryan Garcia (un boxeur) ou je ne sais pas qui. Alors j’ai dû lui dire clairement : ‘Calme‐toi, mec, contente‐toi de jouer et profite d’être à Paris.’ Donc c’était un petit échange, rien de grave, mais ce n’était vraiment pas mon moment préféré. »
Frances Tiafoe on telling Jaime Faria to quit acting tough at Roland Garros— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 30, 2026
“He thought he was Ryan Garcia or something.”
😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ZNOisi4Nss
A noter qu’en huitièmes de finale, Tiafoe affrontera l’Italien Matteo Arnaldi (104e mondial).
Publié le dimanche 31 mai 2026 à 18:08