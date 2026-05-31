Achevé après minuit, samedi, sur le court Suzanne‐Lenglen, le match du troi­sième tour de Roland‐Garros entre Frances Tiafoe (22e mondial) et Jaime Faria (115e) était parti­cu­liè­re­ment tendu.

À la suite d’un désac­cord sur la marque d’une balle, l’Américain a vive­ment inter­pellé son adver­saire : « Arrête de faire le dur, tu n’en es pas un ! Contente‐toi de jouer ! »

Au micro de TNT Sports après sa victoire en cinq sets (4−6, 6–7[2], 7–6[1], 6–1, 6–2), le 22e joueur mondial est revenu sur ce moment de tension.

« J’étais quand même un peu nerveux à ce moment‐là. Il se prenait pour Ryan Garcia (un boxeur) ou je ne sais pas qui. Alors j’ai dû lui dire clai­re­ment : ‘Calme‐toi, mec, contente‐toi de jouer et profite d’être à Paris.’ Donc c’était un petit échange, rien de grave, mais ce n’était vrai­ment pas mon moment préféré. »

Frances Tiafoe on telling Jaime Faria to quit acting tough at Roland Garros



“He thought he was Ryan Garcia or some­thing.”



😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ZNOisi4Nss — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 30, 2026

A noter qu’en huitièmes de finale, Tiafoe affron­tera l’Italien Matteo Arnaldi (104e mondial).