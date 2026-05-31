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Frances Tiafoe sur son embrouille avec son adver­saire du 3e tour : « Il pensait qu’il était Ryan Garcia ou je ne sais pas qui »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 25/05/2026 - Zarazua Renata - Mexique

Achevé après minuit, samedi, sur le court Suzanne‐Lenglen, le match du troi­sième tour de Roland‐Garros entre Frances Tiafoe (22e mondial) et Jaime Faria (115e) était parti­cu­liè­re­ment tendu. 

À la suite d’un désac­cord sur la marque d’une balle, l’Américain a vive­ment inter­pellé son adver­saire : « Arrête de faire le dur, tu n’en es pas un ! Contente‐toi de jouer ! »

Au micro de TNT Sports après sa victoire en cinq sets (4−6, 6–7[2], 7–6[1], 6–1, 6–2), le 22e joueur mondial est revenu sur ce moment de tension. 

« J’étais quand même un peu nerveux à ce moment‐là. Il se prenait pour Ryan Garcia (un boxeur) ou je ne sais pas qui. Alors j’ai dû lui dire clai­re­ment : ‘Calme‐toi, mec, contente‐toi de jouer et profite d’être à Paris.’ Donc c’était un petit échange, rien de grave, mais ce n’était vrai­ment pas mon moment préféré. »

A noter qu’en huitièmes de finale, Tiafoe affron­tera l’Italien Matteo Arnaldi (104e mondial). 

Publié le dimanche 31 mai 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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