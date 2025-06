Vainqueur en trois sets de l’Allemand Altmaier, l’Américain confirme qu’il n’est pas aller­gique à la terre battue. Cette victoire acquise avec auto­rité (6−3, 6–4, 7–5 (4)) lui permet d’at­teindre les quarts de finale où il affron­tera Musetti. Frances abor­dera ce match sans peur car il sait exac­te­ment ce dont il est capable surtout face à des ténors du circuit.

« Je pense que la diffé­rence entre moi et les plus grands joueurs cela dépend du jour. Je ne pense pas que ce soit un problème de grands joueurs. C’est l’ensemble des joueurs. Si on prend mon adver­saire, je suis beau­coup plus à l’aise contre ceux qui sont meilleurs que moi plutôt que les autres. Je suis plus fiable et je ne perds pas contre ces gars‐là toutes les semaines mais je perds contre tous les autres. Jouer contre les meilleurs, ce n’est pas ce qui m’inquiète. Ils ne me font pas peur. Je n’ai pas vrai­ment l’impression que leur niveau soit telle­ment meilleur que le mien. Je sais de quoi je suis capable certain jour, mais remporter des matchs comme celui d’aujourd’hui cela me donne énor­mé­ment de confiance. Comme cela a toujours été mon talon d’Achille, j’en suis hyper content, là, tout de suite. »