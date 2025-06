La sensa­tion fran­çaise Loïs Boisson, 361e mondiale avant le début de Roland‐Garros, impres­sionne le monde du tennis.

Vainqueure du Grand Chelem pari­sien en 2010, Francesca Schiavone s’est montrée très élogieuse envers la joueuse trico­lore, opposée à la prodige Mirra Andreeva (6e mondiale) ce mercredi en quarts de finale.

« Son coup droit est puis­sant, avec beau­coup d’ef­fets et de puis­sance. Quand elle frappe la balle, elle peut jouer un peu comme Rafael Nadal : une balle rapide et haute. Je l’ai vu, il y a un mois, jouer un 35 000 $. Elle a perdu en finale contre une de mes joueuses. Elle était en forme et battante. Bien sûr, main­te­nant elle paraît beau­coup plus sûre d’elle. C’est très impor­tant. Maintenant, elle doit profiter, elle n’a plus rien à perdre », a déclaré l’Italienne dans des propos relayés par Ouest France et Tennis Actu.