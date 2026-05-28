Il y aura donc deux Cerundolo au troi­sième tour de Roland‐Garros.

Si la victoire de Francisco, opposé à Hugo Gaston, n’est pas une surprise, celle du petit frère, Juan Manuel, face au numéro 1 mondial, Jannik Sinner, est un véri­table coup de tonnerre.

Alors que son frangin était en train de retourner le match face à un Italien tota­le­ment à plat physi­que­ment, Francisco a raconté en confé­rence de presse comment il avait vécu ce moment avec sa famille, son box et le public.

« Oui, ça a été une journée incroyable pour la famille, pour moi, pour mon frère, pour tout le monde. Oui, avant les matchs, on s’est dit en famille qu’il fallait se répartir : certains iraient voir mon frère, d’autres vien­draient me voir. Mais je leur ai dit : « D’accord, commencez par mon frère, et ensuite vous verrez comment ça se passe. Ensuite, certains pour­ront venir à mon match, puis quand il aura fini, tout le monde viendra. Je crois que quand j’ai commencé, il était mené d’un set et 4–1. Oui, je continue à jouer, je continue à jouer. Et puis j’étais à un set partout, et je me suis assis. J’ai levé les yeux vers ma loge, et ma famille n’était pas encore là. J’ai demandé : « Quel est le score ? » Ils m’ont répondu : « 2–1 en sets. » « D’accord », ai‐je dit, « Bien. » Puis j’ai recom­mencé à jouer. Au quatrième set, j’al­lais vers la serviette. Les gens ont commencé à me crier : « Ton frère est en train de gagner, ton frère est en train de gagner, continue. » Je me disais : « Allez, les gars, arrêtez de me parler, parce que je joue le quatrième set, je suis super stressé là. » Les gens ont commencé à dire : « Ton frère a gagné, ton frère a gagné. » Je menais 3–1 dans le quatrième set. Et puis je me suis dit : « Bon, s’il gagne, je dois gagner. Concentre‐toi, concentre‐toi, concentre‐toi. » Oui, ça a été dur de jouer le quatrième set, mais je suis super heureux de cette victoire. »