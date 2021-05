Dans l’in­ter­view accordée à l’ATP, l’un des entraî­neur de Rafael Nadal a forcé­ment été inter­rogé sur les concur­rents les plus sérieux pour le titre à Roland‐Garros.

Pour Francisco Roig, la hiérar­chie est très claire : « Djokovic est peut‐être toujours le rival qui peut causer plus de problèmes, avec Tsitsipas, Zverev et Thiem. Bien sûr, si Thiem retrouve le rythme et la confiance dont il fait preuve habi­tuel­le­ment sur la terre‐battue. Je dirais même que je ne vois pas de diffé­rences entre lui et Djokovic » avait déclaré en début de semaine Francisco.

S’il était devant son poste de tv hier pour assisté à la perfor­mance de l’Autrichien, il a peut être changer d’avis et l’on peut presque écarter Dominic du carré magique qu’il avait choisi.