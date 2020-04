Dans un papier très intéressant sur l’idée que les Français devaient soutenir le choix de Roland-Garros, notre confrère Remi Bourrières est allé demander l’avis de Franck Boucher, responsable tennis en France des marques Yonex, New Balance et Nox. Franck connait bien le milieu du tennis et plus particulièrement celui des marques de tennis. Pour lui, la réaction de certaines personnalités du tennis tricolore ne sert par l’écosystème du tennis : « Toutes les marques ainsi que les magasins spécialisés tennis que je représente aussi, seraient impactées. Si Roland-Garros n’est pas joué, il n’y a plus de budget pour personne. Ce sont des milliers d’emplois qui vont s’envoler, des sociétés qui vont couler. Il faut songer à tout cela et considérer la décision de la FFT dans toute sa globalité. Malheureusement, ceux qui critiquent aujourd’hui sont souvent ceux qui n’ont pas besoin de travailler, ou qui font de la politique. » Voila qui a l’avantage d’être clair, net et précis. D’ailleurs Franck Boucher s’exprime plus longuement sur son compte Facebook.