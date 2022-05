Taylor Fritz a déve­loppé un avis qui risque de faire jaser lors de sa confé­rence de presse après sa victoire en cinq sets au 1er tour de Roland‐Garros. L’Américain a appelé à un assou­plis­se­ment des règles afin de séduire un public plus jeune.

« Une chose que l’on pour­rait faire sur le circuit, c’est accepter un peu plus les joueurs qui ont des atti­tudes un peu folles, qui rendent les choses plus amusantes.. Il faudrait qu’il y ait moins de sanc­tions et d’amendes pour que les joueurs soient un peu plus fous. Je pense que c’est ce qu’aime bien la nouvelle géné­ra­tion, tout ce qui est théâ­tral, un peu fou. Je pense que si on lais­sait un peu plus de libertés aux joueurs, ce serait plus passion­nant. »

Pas sûr que cet avis fasse l’una­ni­mité au vu des réac­tions après les récents déra­pages de Nick Kyrgios, d’Alexander Zverev ou encore de Jenson Brooksby.