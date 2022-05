Le jeune fran­çais Gabriel Debru a marqué les esprits lundi à Roland‐Garros.

Mené 6–7(5), 1–5, puis 6–7(5), 7–5, 0–3, le Français a trouvé les ressources pour sauver trois balles de match, à chaque fois inverser la tendance et fina­le­ment s’im­poser 6–7, 7–5, 5–3 ab. face à son compa­triote, Arthur Fils, perclus de crampes.

Grâce à cette perfor­mance, Debru frappe un grand coup à seule­ment 16 ans, 4 mois et 26 jours. Il faut remonter en 2008 pour voir un joueur encore plus jeune remporter un match de quali­fi­ca­tions en Grand Chelem. Il s’agis­sait de Bernard Tomic à l’Open d’Australie (15 ans et 2 mois).

L’Isérois, 781e mondial, n’est plus qu’à deux matchs d’in­té­grer le tableau prin­cipal. Il affronte Norbert Gombos (115e mondial) au prochain tour, mercredi.