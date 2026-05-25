Après sa défaite en cinq sets ce lundi soir face à Hugo Gaston au premier tour de Roland‐Garros, marquant le dernier match de sa carrière sur le Grand Chelem pari­sien, Gaël Monfils a forcé­ment eu droit à sa petite céré­monie d’hommage.

Invité à s’ex­primer au micro du court Philippe Chatrier, « La Monf » a tenu à remer­cier sa femme, la joueuse ukrai­nienne ; Elina Svitolina, dans un discours très émouvant.

🥺 Foutue pous­sière dans l’oeil…



La magni­fique décla­ra­tion de Gaël Monfils pour sa femme, Elina Svitolina ❤️#RolandGarros pic.twitter.com/QDGRwqUMgh — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 25, 2026

« Normalement tu parles fran­çais, Elina, donc là je vais remer­cier Elina. Je voudrais remer­cier ma femme parce que sans elle, je ne serais peut‐être pas encore là ce soir. Cela fait huit ans qu’on est ensemble, huit belles années. Tu m’as accom­pagné mais je ne parle pas de la Elina Svitolina joueuse de tennis mais de Elina, la femme, la vraie femme, ma femme qui est là dans tous les instants, tous les moments, qui a toujours su me soutenir en tant qu’homme – pas en tant que joueur de tennis – qui a toujours été là face à mes doutes et qui a toujours su me relever, su m’en­cou­rager, su m’aider et surtout m’a donné le plus beau cadeau au monde avec notre fille. Je t’aime. »