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Gaël Monfils à sa femme, Elina Svitolina, après son dernier match à Roland‐Garros : « Je voudrais la remer­cier parce que sans elle, je ne serais peut‐être pas là ce soir »

Par
Thomas S
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Après sa défaite en cinq sets ce lundi soir face à Hugo Gaston au premier tour de Roland‐Garros, marquant le dernier match de sa carrière sur le Grand Chelem pari­sien, Gaël Monfils a forcé­ment eu droit à sa petite céré­monie d’hommage. 

Invité à s’ex­primer au micro du court Philippe Chatrier, « La Monf » a tenu à remer­cier sa femme, la joueuse ukrai­nienne ; Elina Svitolina, dans un discours très émouvant. 

« Normalement tu parles fran­çais, Elina, donc là je vais remer­cier Elina. Je voudrais remer­cier ma femme parce que sans elle, je ne serais peut‐être pas encore là ce soir. Cela fait huit ans qu’on est ensemble, huit belles années. Tu m’as accom­pagné mais je ne parle pas de la Elina Svitolina joueuse de tennis mais de Elina, la femme, la vraie femme, ma femme qui est là dans tous les instants, tous les moments, qui a toujours su me soutenir en tant qu’homme – pas en tant que joueur de tennis – qui a toujours été là face à mes doutes et qui a toujours su me relever, su m’en­cou­rager, su m’aider et surtout m’a donné le plus beau cadeau au monde avec notre fille. Je t’aime. »

Publié le mardi 26 mai 2026 à 00:49

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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