Après sa défaite en cinq sets ce lundi soir face à Hugo Gaston au premier tour de Roland‐Garros, marquant le dernier match de sa carrière sur le Grand Chelem parisien, Gaël Monfils a forcément eu droit à sa petite cérémonie d’hommage.
Invité à s’exprimer au micro du court Philippe Chatrier, « La Monf » a tenu à remercier sa femme, la joueuse ukrainienne ; Elina Svitolina, dans un discours très émouvant.
🥺 Foutue poussière dans l’oeil…— Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 25, 2026
La magnifique déclaration de Gaël Monfils pour sa femme, Elina Svitolina ❤️#RolandGarros pic.twitter.com/QDGRwqUMgh
« Normalement tu parles français, Elina, donc là je vais remercier Elina. Je voudrais remercier ma femme parce que sans elle, je ne serais peut‐être pas encore là ce soir. Cela fait huit ans qu’on est ensemble, huit belles années. Tu m’as accompagné mais je ne parle pas de la Elina Svitolina joueuse de tennis mais de Elina, la femme, la vraie femme, ma femme qui est là dans tous les instants, tous les moments, qui a toujours su me soutenir en tant qu’homme – pas en tant que joueur de tennis – qui a toujours été là face à mes doutes et qui a toujours su me relever, su m’encourager, su m’aider et surtout m’a donné le plus beau cadeau au monde avec notre fille. Je t’aime. »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 00:49