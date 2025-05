Au micro de Prime Video après sa victoire en cinq sets contre Hugo Dellien au premier tour de Roland‐Garros, acquise aux alen­tours de minuit mardi soir, Gaël Monfils a fait quelques confi­dences concer­nant son épouse, Elina Svitolina, elle aussi quali­fiée pour la suite du tournoi et programmée ce mercredi.

« Je ne lui ai pas piqué son coach, il me donne un coup de main comme il l’avait fait à Indian Wells. Franchement, c’est cool… J’ai piqué un peu de sommeil à ma femme car je pense qu’elle regarde, et heureu­se­ment je lui avais dit de ne pas venir me voir car ça pouvait être long et j’ai bien fait. »