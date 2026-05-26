Alors que Gaël Monfils a fait ses adieux à Roland‐Garros ce lundi soir suite à sa défaite dès le premier tour face à Hugo Gaston, l’heure est plus ou moins au bilan.
Et quand on évoque « La Monf », impossible de rester impassible, surtout du côté de notre confrère Benoît Maylin, autant impressionné par les qualités athlétiques du Parisien que frustré par ses défauts tactiques.
🤯 « Monfils est un mec qui nous a fait croire à Paris qu’il pourrait y arriver. Il avait tout techniquement pour être extraordinaire mais tactiquement c’était pauvre. Son problème c’était pas le tennis, c’était la tronche. »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) May 26, 2026
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/mlrsDM5RQA
« Monfils est un mec qui nous a fait croire à Paris qu’il pourrait y arriver. Il avait tout techniquement pour être extraordinaire mais tactiquement c’était pauvre. Son problème c’était pas le tennis, c’était la tronche. C’a toujours été le bordel dans sa tête, on l’a toujours dit. Federer lui a rappelé 15 milliards de fois : ‘Range tes tiroirs, range ta chambre et tu vas voir que tout d’un coup cela va s’éclaircir, tu vas avoir une lucidité sur le court’. »
Publié le mardi 26 mai 2026 à 19:47