Alors que Gaël Monfils a fait ses adieux à Roland‐Garros ce lundi soir suite à sa défaite dès le premier tour face à Hugo Gaston, l’heure est plus ou moins au bilan.

Et quand on évoque « La Monf », impos­sible de rester impas­sible, surtout du côté de notre confrère Benoît Maylin, autant impres­sionné par les qualités athlé­tiques du Parisien que frustré par ses défauts tactiques.

🤯 « Monfils est un mec qui nous a fait croire à Paris qu’il pour­rait y arriver. Il avait tout tech­ni­que­ment pour être extra­or­di­naire mais tacti­que­ment c’était pauvre. Son problème c’était pas le tennis, c’était la tronche. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/mlrsDM5RQA — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) May 26, 2026

« Monfils est un mec qui nous a fait croire à Paris qu’il pour­rait y arriver. Il avait tout tech­ni­que­ment pour être extra­or­di­naire mais tacti­que­ment c’était pauvre. Son problème c’était pas le tennis, c’était la tronche. C’a toujours été le bordel dans sa tête, on l’a toujours dit. Federer lui a rappelé 15 milliards de fois : ‘Range tes tiroirs, range ta chambre et tu vas voir que tout d’un coup cela va s’éclaircir, tu vas avoir une luci­dité sur le court’. »