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« Gaël Monfils avait tout tech­ni­que­ment pour être extra­or­di­naire mais, malheu­reu­se­ment, il était pauvre tacti­que­ment. Federer lui a rappelé 15 milliards de fois », estime Benoît Maylin

Par
Thomas S
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Alors que Gaël Monfils a fait ses adieux à Roland‐Garros ce lundi soir suite à sa défaite dès le premier tour face à Hugo Gaston, l’heure est plus ou moins au bilan.

Et quand on évoque « La Monf », impos­sible de rester impas­sible, surtout du côté de notre confrère Benoît Maylin, autant impres­sionné par les qualités athlé­tiques du Parisien que frustré par ses défauts tactiques. 

« Monfils est un mec qui nous a fait croire à Paris qu’il pour­rait y arriver. Il avait tout tech­ni­que­ment pour être extra­or­di­naire mais tacti­que­ment c’était pauvre. Son problème c’était pas le tennis, c’était la tronche. C’a toujours été le bordel dans sa tête, on l’a toujours dit. Federer lui a rappelé 15 milliards de fois : ‘Range tes tiroirs, range ta chambre et tu vas voir que tout d’un coup cela va s’éclaircir, tu vas avoir une luci­dité sur le court’. »

Publié le mardi 26 mai 2026 à 19:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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