Avant d’af­fronter son compa­triote Hugo Gaston (118e mondial) au premier tour de Roland‐Garros ce lundi soir, pour ce qui sera, en cas de défaite, son ultime match sur la terre battue pari­sienne, Gaël Monfils a fait part de son état d’es­prit lors de cette dernière saison sur le circuit.

« Comment j’ai vécu ces six derniers mois ? Plutôt bien on va dire, à partir du moment où j’ai pu exprimer au monde du tennis que j’avais envie de prendre ma retraite. Cela me tenait à cœur, c’est quelque chose que je voulais dire. Après plutôt bien. Comme je l’ai dit en fin d’année, c’est terrible ce que je vais dire, peu m’importe ce qui se passe, pour moi c’est telle­ment une chance de pouvoir dire au revoir, de pouvoir échanger des balles avec tous les joueurs, de pouvoir être compé­titif sur quelques matchs avec ces jeunes joueurs. C’est pour moi une chance. Je le vis bien. J’ai toujours ce côté compé­ti­teur, c’est ce que j’es­saie de pousser dans certains matchs. Avant tout, c’est un tel plaisir d’avoir la chance de pouvoir encore jouer une dernière année sur un magni­fique tour avec des joueurs incroyables. Honnêtement, je suis très chanceux. »