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Gaël Monfils, avant d’af­fronter Hugo Gaston au premier tour : « C’est terrible ce que je vais dire, mais peu importe ce qui se passe, pour moi c’est telle­ment une chance de pouvoir dire au revoir »

Par
Baptiste Mulatier
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Avant d’af­fronter son compa­triote Hugo Gaston (118e mondial) au premier tour de Roland‐Garros ce lundi soir, pour ce qui sera, en cas de défaite, son ultime match sur la terre battue pari­sienne, Gaël Monfils a fait part de son état d’es­prit lors de cette dernière saison sur le circuit. 

« Comment j’ai vécu ces six derniers mois ? Plutôt bien on va dire, à partir du moment où j’ai pu exprimer au monde du tennis que j’avais envie de prendre ma retraite. Cela me tenait à cœur, c’est quelque chose que je voulais dire. Après plutôt bien. Comme je l’ai dit en fin d’année, c’est terrible ce que je vais dire, peu m’importe ce qui se passe, pour moi c’est telle­ment une chance de pouvoir dire au revoir, de pouvoir échanger des balles avec tous les joueurs, de pouvoir être compé­titif sur quelques matchs avec ces jeunes joueurs. C’est pour moi une chance. Je le vis bien. J’ai toujours ce côté compé­ti­teur, c’est ce que j’es­saie de pousser dans certains matchs. Avant tout, c’est un tel plaisir d’avoir la chance de pouvoir encore jouer une dernière année sur un magni­fique tour avec des joueurs incroyables. Honnêtement, je suis très chanceux. »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 11:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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