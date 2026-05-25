Avant d’affronter son compatriote Hugo Gaston (118e mondial) au premier tour de Roland‐Garros ce lundi soir, pour ce qui sera, en cas de défaite, son ultime match sur la terre battue parisienne, Gaël Monfils a fait part de son état d’esprit lors de cette dernière saison sur le circuit.
« Comment j’ai vécu ces six derniers mois ? Plutôt bien on va dire, à partir du moment où j’ai pu exprimer au monde du tennis que j’avais envie de prendre ma retraite. Cela me tenait à cœur, c’est quelque chose que je voulais dire. Après plutôt bien. Comme je l’ai dit en fin d’année, c’est terrible ce que je vais dire, peu m’importe ce qui se passe, pour moi c’est tellement une chance de pouvoir dire au revoir, de pouvoir échanger des balles avec tous les joueurs, de pouvoir être compétitif sur quelques matchs avec ces jeunes joueurs. C’est pour moi une chance. Je le vis bien. J’ai toujours ce côté compétiteur, c’est ce que j’essaie de pousser dans certains matchs. Avant tout, c’est un tel plaisir d’avoir la chance de pouvoir encore jouer une dernière année sur un magnifique tour avec des joueurs incroyables. Honnêtement, je suis très chanceux. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 11:44