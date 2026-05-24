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Gaël Monfils : « Le joueur qui m’a toujours posé le plus de problèmes ? Cela restera Novak Djokovic »

Par
Laurent Trupiano
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472
Indians Wells - USA - 07/03/2026

La « Monf » fait la une du maga­zine offi­ciel de Roland Garros. Interrogé au sujet de Novak Djokovic, le Tricolore avoue sans crainte qu’il a toujours été très fan du Serbe.

« C’est une chance incroyable d’avoir pu jouer contre les trois légendes que sont Roger, Rafael et Novak, d’avoir essayer de leur tenir tête. Vraiment une grande fierté. Celui qui m’a toujours posé le plus de problèmes, cela restera Novak, sur le circuit profes­sionnel car je l’ai battu en Futures (rires), mais jamais sur le circuit ATP. Ce qu’il a réalisé et ce qu’il réalise toujours est fantas­tique. Il écrit vrai­ment son histoire d’une façon incroyable. Avoir évoluer à ses côtés, c’est excep­tionnel. J’ai une admi­ra­tion de fou pour lui. »

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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