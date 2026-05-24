La « Monf » fait la une du magazine officiel de Roland Garros. Interrogé au sujet de Novak Djokovic, le Tricolore avoue sans crainte qu’il a toujours été très fan du Serbe.
« C’est une chance incroyable d’avoir pu jouer contre les trois légendes que sont Roger, Rafael et Novak, d’avoir essayer de leur tenir tête. Vraiment une grande fierté. Celui qui m’a toujours posé le plus de problèmes, cela restera Novak, sur le circuit professionnel car je l’ai battu en Futures (rires), mais jamais sur le circuit ATP. Ce qu’il a réalisé et ce qu’il réalise toujours est fantastique. Il écrit vraiment son histoire d’une façon incroyable. Avoir évoluer à ses côtés, c’est exceptionnel. J’ai une admiration de fou pour lui. »
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 19:09