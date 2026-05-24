La « Monf » fait la une du maga­zine offi­ciel de Roland Garros. Interrogé au sujet de Novak Djokovic, le Tricolore avoue sans crainte qu’il a toujours été très fan du Serbe.

« C’est une chance incroyable d’avoir pu jouer contre les trois légendes que sont Roger, Rafael et Novak, d’avoir essayer de leur tenir tête. Vraiment une grande fierté. Celui qui m’a toujours posé le plus de problèmes, cela restera Novak, sur le circuit profes­sionnel car je l’ai battu en Futures (rires), mais jamais sur le circuit ATP. Ce qu’il a réalisé et ce qu’il réalise toujours est fantas­tique. Il écrit vrai­ment son histoire d’une façon incroyable. Avoir évoluer à ses côtés, c’est excep­tionnel. J’ai une admi­ra­tion de fou pour lui. »