Lors de son live sur Twitch hier où il avait trois invités – Bernard Giudicelli, Benoit Paire, et Kristina Mladenovic – Gaël Monfils a confirmé qu’il était un joyeux organisateur. Quand le président de la Fédération française de tennis lui a expliqué que Roland-Garros aura bien lieu : « On organise Roland-Garros pour que tu le gagnes Gaël ». La « Monf » n’est pas débiné et a répondu aussitôt : « Je vais essayer de le gagner, tu le sais Bernard. Mais il y a toujours une personne qui loue Roland-Garros. Cela fait douze qu’il loue Roland-Garros avant moi. Je vais essayer de le louer avant lui cette année ». Une façon de confirmer ses ambitions tout en relativisant ses chances sachant que même avec une saison tronquée Rafael Nadal à moins d’un vrai pépin sera encore le grand favori de cette édition programmée à l’automne.