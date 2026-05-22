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Gaël Monfils encore choqué : « Je me suis réveillé en me disant : ‘qu’est-ce qu’il s’est passé hier ?’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir orga­nisé une grande fête pour son dernier Roland‐Garros, avec du beau monde sur le court Philippe‐Chatrier (notam­ment Novak Djokovic, Jannik Sinner ou encore Alexander Zverev), Gaël Monfils se prépare à affronter son compa­triote Hugo Gaston pour ce qui sera, peut‐être, son ultime match sur la terre battue parisienne. 

En atten­dant, le Français est revenu sur le très beau moment qu’il a vécu jeudi soir lors de sa soirée spéciale. 

« Je me réveille ce matin, et je n’ai pas les mots. Vraiment, je cherche, mais aucun mot ne semble assez grand pour décrire ce que j’ai vécu hier soir. Toutes ces émotions, cette inten­sité, cette beauté, c’était indes­crip­tible. Je me suis réveillé en me disant : ‘waouh, qu’est-ce qu’il s’est passé hier ?’ Après toutes ces années, avoir pu vivre ça, partager ça, avec vous, sur ce court, c’était tout simple­ment excep­tionnel. À vous, mon public fran­çais, je vous aime. Profondément, sincè­re­ment. Vous m’avez porté tout au long de ma carrière, et hier vous m’avez offert un moment que je n’aurais jamais osé rêver. Un moment magique, qui restera gravé à jamais dans mon cœur, a écrit La Monf’ avant d’adresser des remerciements. 

À ma famille, à mes amis, merci d’avoir été là, à mes côtés. Vous êtes ma force depuis toujours. À mes parents, à ma mère, à mon père, tout ce que j’ai vécu hier, tout ce que j’ai vécu pendant toutes ces années, je vous le dois. Sans vous, rien de tout ça n’aurait existé. Merci, du plus profond de mon être. À la Fédération Française de Tennis et à Roland‐Garros, merci de m’avoir permis de vivre ce moment unique, quelque chose que je n’aurais même jamais osé imaginer. Un moment qui restera à jamais dans mon cœur. Merci, vrai­ment, du fond du cœur. Aux 15 joueurs qui sont venus, qui ont joué le jeu, qui ont été magni­fiques, merci. J’ai telle­ment de chance de vous avoir à mes côtés. Vous avez rendu ce moment encore plus beau, encore plus fort. Merci du fond du cœur. À mes trois maes­tros, Matt, Paul et Martin, vous avez mené ce show comme personne. Vous avez été incroyables, vous avez tout sublimé du début à la fin. Merci d’avoir donné autant pour faire de cette soirée quelque chose d’aussi magni­fique. Je vous aime. Et encore une fois, au public fran­çais, je vous aime. Ce qu’on a vécu ensemble hier, je le garderai en moi pour toujours. Merci. Mille fois merci »

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 15:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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