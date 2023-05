Auteur d’une des plus belles victoires de sa carrière, ce mardi soir au premier tour de Roland‐Garros alors qu’il était mené 4–0 dans l’ul­time manche, Gaël Monfils est revenu lors de sa confé­rence de presse d’après match sur le plaisir qu’il avait ressenti sur le court au cours de ce match tota­le­ment fou.

« J’ai kiffé, je ne m’at­ten­dais pas du tout à ça, même pouvoir rebondir sur certains choix tactiques, sur certaines choses. Je lâche le quatrième parce que je suis fatigué, parce que je suis mort. Je sens que je n’en peux plus. Je dis à Mikael (Tillström, son entraî­neur) que j’ai besoin de 10 minutes. J’ai eu besoin de 25 minutes ! C’est fou parce que tu le fais incons­ciem­ment. On peut penser que c’est une bêtise, mais fina­le­ment, tu le fais très consciem­ment, parce que tu as une certaine séré­nité, chose que je n’ai pas du tout en ce moment. À Roland‐Garros, j’ai réussi à me dire, »Je vais récu­pérer et je vais le niquer dans le cinquième ». T’imagines le malade que je suis. Je me suis dit que si je fais le contraire et que je perds 6–4 le quatrième set, je perds 6–1 au cinquième. Si ça ne passe pas pour X raisons, je suis mort. Le fait est que ça a été un choix payant. »